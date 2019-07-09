Рок-фестиваль памяти Егора Летова под Омском перенесен на 2020 год

ОМСК, 9 июля. /ТАСС/. Рок-фестиваль памяти лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова, который планировалось провести летом на частном аэродроме имени Летова под Омском, перенесен на конец мая 2020 года. Об этом сообщил ТАСС во вторник владелец аэродрома Александр Анисимов.

Имя Летова было одним из популярных вариантов названия для аэропорта в Омске в рамках конкурса "Великие имена России". За него проголосовали жители города, однако в финал вариант не прошел. В ноябре 2018 года Анисимов присвоил имя Летова своему аэродрому под деревней Поповка и сообщил о планах создать на территории аэродрома музей музыканта и провести рок-фестиваль его памяти.

"Рок-фестиваль надо [было] планировать пораньше, чтобы получилось хорошее мероприятие, чтобы пригласить рок-звезд. Но у нас это не получилось, потому что у всех все было уже расписано. Решили перенести его на следующий год. С организаторами [фестиваля] из Петербурга мы уже все обговорили, в следующем году он обязательно будет у нас. Планируем на конец мая ", - сказал Анисимов.

По его словам, на организацию фестиваля нужно как минимум девять месяцев.

Как уточнил собеседник агентства, в июле на аэродроме пройдет один из этапов Всероссийского слета любителей авиации, который станет репетицией к проведению рок-фестиваля. "Мы ждем более 50 воздушных судов со всей страны, более 5 тыс. человек посетителей. По окончании слета мы проанализируем, что нам надо улучшить в инфраструктуре аэродрома, чтобы провести фестиваль на высшем уровне, так как на него приедут много людей", - добавил Анисимов.

Егор Летов - основатель и лидер музыкальной группы "Гражданская оборона". Считается основоположником русского панк-рока. За свою более чем 20-летнюю музыкальную карьеру в составе "Гражданской обороны" и смежных проектах Летов выпустил около 30 альбомов, последний из которых был издан в 2007 году. Музыкант умер 19 февраля 2008 года в Омске.