Фильм о недружелюбном домовом победил в главной номинации кинофестиваля в "Артеке"

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Воспитанники "Артека" присудили победу в номинации "Самый-самый фильм" Международного детского кинофестиваля "Алые паруса Артека" картине "Домовой" режиссера Евгения Бедарева. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе фестиваля.

"На церемонии закрытия по результатам голосования Большое детское жюри присудило приз в номинации "Самый-самый фильм" фильму "Домовой". Большое детское жюри - это все 3350 ребят "Артека". Они смотрят фильмы фестиваля, обсуждают их и голосуют. Потом все голоса подсчитываются и суммируются, так определяют победителей в этой и других номинациях", - сказала собеседница агентства.

Фильм "Домовой" рассказывает о том, как в странную квартиру переехали женщина и ее дочь. Через некоторое время они узнают, что в квартире живет домовой, который делал невыносимой жизнь всех ее предыдущих жильцов, потому что был обижен на всех людей. Героям предстоит подружиться с домашним духом, пережить увлекательные приключения и соперничать со злой колдуньей.

Кроме того, были выбраны лучшая актриса кинофестиваля - Надежда Маркина (фильм "Ничей"), лучший актер - Макар Запорожский (фильм "Моя жизнь"), лучшая девочка-актриса - Марта Тимофеева (фильм "Сестренка") и лучший мальчик-актер - Арвед Фризе (фильм "Тим Талер или Проданный смех"). Номинация "Самый увлекательный фильм" досталась ленте "Подкидыш" (режиссер Сергей Васильев), "Самый добрый фильм" - фильму "Сестренка" (Александр Галибин), "Самый мудрый фильм" - картине "Моя жизнь" (Алексей Луканев).

В течение фестиваля, длившегося больше недели, свои фильмы под руководством опытных кинематографистов сняли ребята из каждого лагеря "Артека". Лучший актерский состав, по мнению взрослого жюри, был у картины "Приплыли" лагеря "Кипарисный". Первое место занял фильм "Солнце мое" лагеря "Хрустальный".

Президент фестиваля, народный артист СССР Василий Лановой получил знак отличия Международного детского центра "Артек" первой степени. Его наградили "за весомый вклад в укрепление престижа "Артека" и работу по реализации образовательной программы художественной направленности в рамках фестиваля "Алые паруса "Артека".

О фестивале

"Алые паруса" - один из немногих существующих в мире кинофорумов, соединяющий задачи развития кино с образованием детей. В этом году фестиваль проводится в 27-й раз.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства просвещения России, Госфильмофонда РФ и Дома кино Союза кинематографистов РФ, правительства Москвы, департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы, Министерства культуры Республики Крым, Министерства культуры Московской области, Союза кинематографистов России.