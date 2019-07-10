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СМИ: умер актер из фильма "Люди в черном" Рип Торн

Исполнителю роли агента Z было 88 лет
Рип Торн EPA/GERO BRELOER
Описание
Рип Торн
© EPA/GERO BRELOER

ТАСС, 10 июля. Американский актер Рип Торн, снявшийся в десятках популярных художественных фильмов, умер на 89 году. Об этом в среду сообщил новостной портал Newsbell, ссылаясь на заявление родственников киноактера.

Торн родился в феврале 1931 года в штате Техас. Его кинодебют состоялся в 1956 году, когда он снялся в небольшой роли в фильме режиссера Элиа Казана "Куколка".

За свою карьеру Торн сыграл в более сотни художественных фильмов. Наибольшую популярность ему принесла роль агента Z в картине "Люди в черном".

В последние годы Торн выступил и продюсером нескольких кинолент.

Рип Торн умер в округе Личфилд, штат Коннектикут. О причине его смерти не сообщается.

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