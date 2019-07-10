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Джордж Мартин раскрыл новые факты о приквеле "Игры престолов"

Ранее стало известно, что съемки сериала "Долгая ночь" уже начались в Северной Ирландии
Джордж Мартин Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Джордж Мартин
© Александр Демьянчук/ТАСС

Автор цикла романов "Песнь льда и пламени" (A Song of Ice and Fire) писатель Джордж Мартин поделился подробностями о сериале "Долгая ночь", события которого предшествуют сюжету "Игры престолов". Пять неизвестных ранее фактов о готовящемся приквеле автор рассказал изданию EW.

В новом сериале континент Вестерос делится примерно на 100 королевств. Зрители увидят мамонтов, лютоволков и произошедших от первых людей Старков. В картине будет рассказана предыстория семьи Ланнистеров. Самой династии в сериале нет, но зато там фигурирует живущая в их будущем замке семья Кастлеров. Ведущих героинь в приквеле сыргают три женщины - Наоми Уоттс, Наоми Аки и Денис Гоф. По словам Мартина, в сериале нет главных ролей, речь идет о своего рода ансамбле. И, наконец, писатель рассказал, что "Долгая ночь" - это рабочее название сериала, которое совпадает с названием третьего эпизода восьмого сезона "Игры престолов". Скорее всего, его изменят.

Ранее стало известно, что съемки "Долгой ночи" начались в Северной Ирландии. 

Сериал HBO "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Всего сериал состоит из восьми сезонов. Заключительная серия вышла 19 мая 2019 года, в день выхода ее посмотрели 19,3 млн человек.

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