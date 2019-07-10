"Ъ": киностудия имени Горького планирует продать непрофильные активы на 4 млрд рублей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Генеральный директор киностудии имени Горького Сергей Зернов сообщил о планах продажи непрофильных активов на общую сумму 4 млрд рублей для реконструкции и увеличения производственных мощностей, пишет в среду газета "Коммерсантъ".

"Предполагается масштабная модернизация, в том числе строительство многофункционального павильонного комплекса, реконструкция инженерных сооружений и коммуникаций. В результате мы планируем увеличить производственные мощности вдвое", - заявил в интервью изданию глава киностудии.

Как уточняет "Коммерсантъ", планируется продать три имущественных комплекса на севере и северо-востоке Москвы - территории бывшей Центральной студии научно-популярных и учебных фильмов (39,5 тыс. кв. м) и двух бывших автобаз Минкультуры (8,6 тыс. кв. м и 13,2 тыс. кв. м). Также на продажу будут выставлены территории бывшей киностудии "Леннаучфильм" в Санкт-Петербурге (19,5 тыс. кв. м) и пионерского лагеря "Буревестник" в Серпуховском районе Московской области (65 тыс. кв. м).

По словам Зернова, это даст компании новые технические возможности. "Надо признать, что до сих пор мы чувствуем себя довольно скованно в этом плане и поэтому обращались в основном к камерным историям в разных жанрах, но технологические усовершенствования должны способствовать большей ориентации на зрелищность наших новых фильмов", - пояснил он.

Киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького основана в 1915 году и является одной из старейших и крупнейших в России. За 100 лет здесь было создано более тысячи фильмов, среди которых "Мать" Всеволода Пудовкина, "Путевка в жизнь" Николая Экка, "Дом, в котором я живу" Льва Кулиджанова и Якова Сегеля, "Тихий Дон" Сергея Герасимова, "А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого, "Семнадцать мгновений весны" Татьяны Лиозновой и другие картины, вошедшие в золотой фонд отечественного и мирового кино.