Ростовский музыкальный театр начнет новый сезон в срок несмотря на пожар

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июля. /ТАСС/. Пожар на крыше Ростовского государственного музыкального театра не помешает начать новый сезон в сентябре. Зрительный зал и камерная сцена театра не пострадали, сообщил в среду ТАСС художественный руководитель - гендиректор Ростовского государственного музыкального театра Вячеслав Кущев.

Пожар на крыше здания Ростовского государственного музыкального театра, где в настоящее время производится ремонт, произошел 9 июля. Горела кровля на площади 350 кв. м. В здании находились только сотрудники театра, они были эвакуированы.

"На сезон это не повлияет, ремонт закончим к середине августа", - сказал Кущев.