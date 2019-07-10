Ростовский музыкальный театр начнет новый сезон в срок несмотря на пожар

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июля. /ТАСС/. Пожар на крыше Ростовского государственного музыкального театра не помешает начать новый сезон в сентябре. Зрительный зал и камерная сцена театра не пострадали, сообщил в среду ТАСС художественный руководитель - гендиректор Ростовского государственного музыкального театра Вячеслав Кущев.
Пожар на крыше здания Ростовского государственного музыкального театра, где в настоящее время производится ремонт, произошел 9 июля. Горела кровля на площади 350 кв. м. В здании находились только сотрудники театра, они были эвакуированы.
"На сезон это не повлияет, ремонт закончим к середине августа", - сказал Кущев.
Сотрудники театра и подрядной организации, выполняющей ремонт здания, ночью устраняли последствия пожара. Всего было задействовано около 100 человек. "Работали музыканты оркестра, танцоры балета - все откликнулись, пришли с ведрами и тряпками убирать воду", - рассказал директор театра.
От пожара пострадала старая кровля, которую планировали утилизировать, а также потолки в нескольких помещениях. Наибольший ущерб был причинен проливом крыши после ликвидации возгорания. "Мы ночью укрыли все электроприборы, на которые попала вода, обесточили их, установили тепловые пушки, потом будем их протирать", - сказал Вячеслав Кущев.
Ростовский музыкальный театр расположен в здании, которое было построено в 1999 году и имеет архитектурный силуэт в виде белого рояля с открытой крышкой. В настоящее время идет его реконструкция, на эти цели выделено около 900 млн рублей.