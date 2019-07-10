СМИ: умерла актриса Валентина Кортезе

РИМ, 10 июля. /ТАСС/. Итальянская актриса Валентина Кортезе умерла в Милане в возрасте 96 лет, сообщает в среду агентство ANSA, называя ее "последней дивой итальянского театра и кино".

После первых нескольких фильмов военных лет в Италии Кортезе начала работать в США, где познакомилась с будущим мужем - американским актером Ричардом Бейсхартом (1914-1984). С ним она прожила в браке с 1951 по 1960 годы.

В кино актриса работала с режиссерами Микеланджело Антониони, Витторио Гассман, Федерико Феллини, Франко Дзеффирелли, Франко Росси, Франсуа Трюффо. Кортезе также работала в театре. Она сотрудничала с основателем Малого театра (Teatro Piccolo) Джорджо Стелером, с которым ее какое-то время связывали романтические отношения.