Контракт The Beatles с менеджером Эпстайном продан на аукционе Sotheby's за $343 тыс.

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Подлинный машинописный контракт между участниками легендарной английской группы The Beatles и менеджером Брайаном Эпстайном (1934-1967 годы), заключенный в самом начале восхождения ливерпульской четверки к всемирной славе, ушел с молотка на лондонском аукционе Sotheby's за 275 тыс. фунтов стерлингов ($343 тыс.). Об этом говорится в сообщении английского торгового дома.

Документ был подписан 24 января 1962 года всеми четырьмя "битлами" - Джоном Ленноном, Джорджем Харрисоном, Полом Маккартни и Питом Бестом (предшественником Ринго Старра), но на нем нет подписи Эпстайна. Продюсер, по его признанию, не был полностью уверен в том, что "сможет должным образом помочь The Beatles, "раскрутить" группу и не хотел связывать ее в случае своего неуспеха.

Контракт был заключен через два с половиной месяца после того, как 9 ноября 1961 года бизнесмен познакомился с творчеством группы The Beatles и с самими музыкантами в клубе Сavern, в подвальном помещении торгового центра в Ливерпуле. "Битлы" стали там выступать после возвращения из Гамбурга, где начали музыкальную карьеру. В 1961-1963 годах коллектив дал в "Кэверн" около 300 концертов.

У Эпстайна, который владел магазином грампластинок, не было опыта работы с музыкальными группами, но когда он услышал выступление четверки, он решил стать менеджером The Beatles, напоминают в Sotheby's. Музыкантов Эпстайн удивил "очевидной страстью к их музыке и верой в их талант".

Под коммерческим руководством Брайана Эпстайна The Beatles добились известности сначала в Великобритании, а затем и во всем мире. Он был, по признанию Маккартни, "пятым битлом". "Мы любили его, и он был одним из нас", - сказал Леннон.

Эпстайна умер в 1967 году от передозировки снотворного.