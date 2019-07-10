Театр балета Бориса Эйфмана покажет в Японии спектакли "Анна Каренина" и "Роден"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана отправился в среду на гастроли в Японию, где труппа последний раз выступала в 1998 году. В трех городах этой страны - Токио, Оцу и Сидзуоке - будут показаны балеты "Анна Каренина" и "Роден, ее вечный идол".

"Мы не были в Японии, где нас всегда встречали с радушием, более 20 лет, и ценителям танца этой страны ныне предстоит по сути заново открыть для себя наше искусство. Мы привезем балеты, которые представляют как русскую, так и мировую культуру. Надеюсь, этот репертуар, вобравший творческие достижения труппы последних десятилетий, не оставит равнодушным никого из зрителей", - сообщил ТАСС народный артист России Борис Эйфман.

Гастроли начнутся 13 июля в Оцу, где будет показан балет "Анна Каренина". Зрители Сидзуоки 15 июля увидят "Родена". В Токио с 18 по 21 июля будут показаны оба балета. Примечательно, что "Анна Каренина" Бориса Эйфмана в 2010 году была перенесена на сцену токийского Нового национального театра и исполнялась здесь японскими артистами и солистами петербургской труппы.

Танцовщики будут выступать на статусных сценических площадках Biwako Hall (Оцу), Granship (Сидзуока) и в столичном концертном зале Tokyo Bunka Kaikan.

Гастрольный пик театра Эйфмана на японском направлении пришелся на 1990-е годы XX века, когда в течение пяти туров петербуржцы показали здесь все свои балеты того периода - "Идиот", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Интриги любви", "Мастер и Маргарита", "Тереза Ракен", "Чайковский", "Дон Кихот, или Фантазии безумца", "Карамазовы", "Красная Жизель". Здесь на одном из показов балета "Пиноккио" в 1990 году артисты были награждены 20-минутной овацией - самой продолжительной за всю историю этого театра.

Гастроли пройдут при поддержке правительства Санкт-Петербурга, специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого и Фестиваля российской культуры в Японии. Тур организован японской концертной компанией Japan Arts.