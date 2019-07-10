В Кронштадте пройдет фестиваль современного искусства "Впередсмотрящий"

ТАСС, 10 июля. Фестиваль современного искусства "Впередсмотрящий /The Lookout" пройдет в историко-культурном комплексе "Форт "Константин" в Кронштадте 13-14 июля и объединит в своей программе выставку, видеопоказ, музыкальную программу и другие события. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Западного филиала Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) в составе "РОСИЗО".

"На два дня современное искусство заполнит историко-культурный комплекс "Форт Константин". Северо-Западный филиал ГЦСИ в составе "РОСИЗО" совместно с АО "Третий парк" организует первый сайт-специфик фестиваль современного искусства "Впередсмотрящий / The Lookout", который включает в себя более 15 оригинальных арт-объектов, созданных специально для "Форта "Константин" и осмысляющих "память места", - рассказали в пресс-службе.

В фестивале примут участие стрит-арт художник Владимир Абих, композитор Владимир Раннев, участница русского павильона Венецианской биеннале-2017 Ирина Корина, художник русского павильона Венецианской биеннале-2019 Александр Шишкин-Хокусай, участник арт-группировки "ЗИП" Эльдар Ганеев и др.

Среди прочего в рамках фестиваля 14 июля состоится презентация скульптуры "Форточка", которая станет первым объектом для будущего парка скульптур в историко-культурном комплексе "Форт "Константин". "Скульптура в форме оконной рамы, расположенная на чугунной отопительной батарее (отсылка к оружейным батареям "Форта "Константин") разместится напротив морских ворот Санкт-Петербурга, символизируя открытость духовных границ между Россией и Европой", - отметили в пресс-службе.

Форт "Константин" входит в число военно-оборонительных сооружений Кронштадта и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. В отличие от других фортов, "Константин" перестраивался в течение всей его истории. Первые деревянные сооружения появились на нем в 1808-1809 годах. С 1857 года перестроенный в камне форт был не только оборонительным сооружением крепости Кронштадт, но и испытательным полигоном всего нового, что создавалось в морской фортификации и береговой артиллерии России. Прослужив до 1945 года как боевое сооружение, форт еще на протяжении десяти лет прослужил как учебный объект крепости.

Северо-Западный филиал ГЦСИ в составе "РОСИЗО" - музейно-выставочная и научно-исследовательская организация, деятельность которой направлена на развитие современного отечественного искусства в контексте мирового художественного процесса, формирование и реализацию программ и проектов в области современного искусства, архитектуры и дизайна в России и за рубежом. Северо-Западный филиал ГЦСИ в составе "РОСИЗО" был открыт в 1995 году, став первым из восьми региональных филиалов.