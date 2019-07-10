Артисты с инвалидностью съехались в Волгоград на фестиваль инклюзивных театров

ВОЛГОГРАД, 10 июля. /ТАСС/. Межрегиональный фестиваль инклюзивных театральных коллективов "Особый взгляд" открылся в среду в Волгограде показом спектакля "Урок превращений" по мотивам творчества Жака Превера в постановке волгоградского режиссера Дмитрия Матыкина, его показали артисты с инвалидностью по зрению местного коллектива "Пламя".

Всего в фестивале принимают участие пять коллективов - два театра из Волгограда и по одному - из Астрахани, Адыгеи и Краснодарского края, сообщила ТАСС организатор проекта и руководитель Волгоградской областной общественной молодежной организации незрячих инвалидов Анастасия Рыбушкина.

"Инклюзивные театры - это творческие коллективы, в составе которых есть люди, попавшие в тяжелое положение, - это инвалиды по зрению. Театр - одна из форм общения таких людей, возможность совместного прикосновения к искусству и умения насколько возможно жить активно и творчески. При поддержке президентских грантов мы и организовали такой первый в Волгограде межрегиональный фестиваль "Особый взгляд", - сказала Рыбушкина.

Еще одним коллективом, который выступил в первый день работы фестиваля, был театр "Оптимисты" из города Усть-Лабинска Краснодарского края, который показал "Женитьбу" по бессмертной пьесе Николая Гоголя. Руководитель этого театра - 78-летняя Герта Мельникова отметила в беседе с ТАСС, что коллектив образован в 2007 году и с тех пор участвует во многих подобных фестивалях и творческих смотрах с участием инвалидов по зрению.

"У нас в театре всего шесть актеров - трое инвалидов по зрению и трое просто творческие люди, которые помогают реализовать те способности, которые есть у каждого, несмотря ни на какие жизненные обстоятельства. В репертуаре театра преобладают классические произведения, но есть и постановки наших краснодарских сценаристов", - отметила Мельникова.

Гости из Астрахани покажут на фестивале "Немого рыцаря" по пьесе Е. Хелтаи, а участники творческого коллектива из Адыгеи - спектакли "Красивая женщина" и "Сердце молодой женщины" по пьесам А. Аверченко. Вход на театральные спектакли свободный, завершится фестиваль "Особый взгляд" 12 июля торжественным награждением лауреатов.

В комитете культуры Волгоградской области отметили, что в регионе реализуется более ста мероприятий Года театра в России. Самым масштабным событием стал Всероссийский фестиваль театров малых городов России, который прошел в мае в Камышине и собрал 16 театральных коллективов с разных регионов страны.