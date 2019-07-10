Музеи Петербурга создадут общую стратегию взаимодействия между собой и с властями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Федеральные и городские музеи Санкт-Петербурга создадут при участии петербургской администрации общую стратегию для взаимодействия между собой и развития сферы культуры в целом. Соглашение о разработке стратегии подписали врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский во время встречи с участием руководителей музеев города.

"Пришло время поднять статус музеев в Петербурге, потому что это город-музей. Пора создать петербургскую музейную стратегию. Это очень важно, потому что у нас великолепный интеллектуальный потенциал, а музеи - это лучший мост между интеллигенцией и жителями города, гостями города. Мы подписываем меморандум о том, что эту стратегию будем осуществлять исходя из острых социальных потребностей", - сказал Пиотровский перед подписанием.

Он объяснил, что основным принципом стратегии будет "сохранение единого культурного пространства Петербурга с преодолением границ между федеральными, городскими, муниципальными учреждениями культуры". Отработать новые принципы взаимодействия между музеями он предложил во время подготовки мероприятий к 350-летию со дня рождения Петра Великого, которое будет отмечаться в 2022 году.

Успешным примером взаимодействия музеев различного подчинения и городских властей Пиотровский назвал развитие "сетевого" музея обороны и блокады Ленинграда. Речь идет о создании филиалов музея блокады на предприятиях и различных учреждениях, работавших в городе во время Великой Отечественной войны, а также в городах, принимавших эвакуированных ленинградцев. За формирование такой сети в начале года высказался Беглов после консультации с музейным сообществом. Такой же принцип совместной работы, по мнению Пиотровского, может применяться в создании музея науки и техники, развитии комплекса исторических объектов в Кронштадте.

Пиотровский отметил, что федеральные музеи нередко нуждаются в помощи городских властей для решения ряда проблем. Беглов подчеркнул, что в Петербурге не должно быть деления в отношении к федеральным и городским музеям.