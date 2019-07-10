Спектакль об истории Севастополя покажут в музее античного города Херсонес

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Премьера спектакля, посвященного истории Севастополя и городов, находившихся на его месте со времен Античности, пройдет в музее-заповеднике "Херсонес Таврический". Постановку, которая готовилась больше года и в которой участвуют около 100 артистов, покажут в конце июля среди руин античного города, сообщили в пресс-службе фонда "Моя история".

"В центре сюжета спектакля "Грифон", премьера которого состоится в июле, будет путешествие через различные эпохи. Главные герои станут свидетелями исторических событий, а спутником и проводником для них будет грифон", - сказал ТАСС представитель фонда.

Как отметили в пресс-службе, грифон был символом древнего Херсонеса Таврического - города, основанного на месте современного Севастополя более 2 тыс. лет назад. В XIX веке это мифологическое существо находилось в центре герба Севастополя. В настоящее время грифон, держащий в лапе раковину с жемчужиной внутри, изображен на гербе Республики Крым.

"Спектакль объединил в себе многовековой опыт российской театральной сцены и мультимедийные технологии: зрители увидят сложнейшие механические куклы и кинестетические объекты, масштабные надувные конструкции, более 300 костюмов и декораций невероятной красоты, на которые ушло свыше 1 тыс. м ткани. В спектакле примет участие 100 артистов и 300 специалистов из разных областей: художников по свету и мультимедиа, постановщиков и бутафоров, режиссеров и продюсеров, техническая и организационная команды из Севастополя, Санкт-Петербурга и Москвы", - говорится в сообщении фонда.

Премьера состоится 27 июля, до конца сентября спектакль будут давать каждую субботу. 26-27 июля пройдет фестиваль "Грифон", на котором более 300 реконструкторов помогут зрителям погрузиться в атмосферу древней Корсуни (средневековое название Херсонеса) и увидеть своими глазами быт горожан прошлого.

Спектакль подготовлен командой студии "Мастерская" и театра "Трикстер" (резидент Центра драматургии и режиссуры, лауреат премий "Золотая маска"), который специализируется на кукольных и интерактивных постановках.