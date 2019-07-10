Фильм "Балканский рубеж" стал лидером зрительского голосования на сайте ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Лидерами народного онлайн-голосования за фильмы, которые покажут в "Ночь кино", стали киноленты "Балканский рубеж" Андрея Волгина, "Домовой" Евгения Бедарева и "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" Ильи Куликова. Это следует из данных голосования на сайте ТАСС.

Интернет-голосование за популярные российские фильмы, которые покажут 24 августа, в "Ночь кино", по всей стране, началось на сайте ТАСС 27 июня. В нем могли принять участие все желающие, причем отдать свои голоса можно было одновременно за любое число лент. Всего в списке было 26 работ.

Лидер голосования - фильм "Балканский рубеж" - набрал более 8,5 тыс. голосов. Четвертое место заняла картина "Т-34" с Александром Петровым в главной роли, пятое - "Непрощенный" с Дмитрием Нагиевым. Замыкает список анимационная лента "Гурвинек. Волшебная игра".

"Балканский рубеж" - российско-сербский военно-драматический боевик режиссера Андрея Волгина, посвященный секретной операции по захвату аэродрома Слатина в Косово и Метохии во время военной операции НАТО в Югославии. Российская премьера фильма состоялась 14 марта, а сербская - 19 марта в Белграде. Фильм был выпущен в прокат 21 марта 2019 года. Главные роли исполнили Антон Пампушный, Гоша Куценко, Милена Радулович, Милош Бикович и другие.

Всероссийскую акцию "Ночь кино" проводят Министерство культуры РФ совместно с Фондом кино с 2016 года.