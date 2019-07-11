В Сирии завершились съемки первого фильма с начала войны

АЛЕППО /Сирия/, 11 июля. /Корр. ТАСС Рустам Кильсинбаев/. Съемки первого после начала войны в Сирии фильма завершились в Алеппо. В основу картины "Шатат" легла история любви молодой пары в разгар боевых действий, рассказала журналистам актриса Нагам Каджак.

"Фильм о том, как все мы пережили страшные годы войны. Сценарные истории - так было и в действительности, - самые разные. Многие наши друзья защищали Родину, другим пришлось бежать за границу, некоторые перешли к боевикам", - отметила она.

Название ленты в переводе с арабского означает "вдребезги". Фильм начинается со сцены гибели молодого человека от пули снайпера - и уже лежа на земле герой надевает на палец девушки кольцо. Далее картина рассказывает о том, как развивались отношения персонажей до этого рокового момента.

"Самая большая проблема - отсутствие профессионального оборудования, но трудности нас только сплотили. Все мы студенты. Друзья, ребята приняли мои режиссерские идеи и отлично воплотили их в жизнь", - рассказал режиссер Сами Дарвиш.

Основными декорациями для фильма стали исторически значимые места древнего Алеппо, серьезно пострадавшего от боев. В одном из эпизодов фильма влюбленная пара и их друзья собираются уехать из Алеппо в Дамаск. В следующем эпизоде один из персонажей получает записку, из которой узнает, что его невеста погибла от рук террористов. После этого мужчины остаются в родном городе и вступают в ряды сирийской армии.

Сцены боев являются одними из ключевых в фильме. Несмотря на небольшой бюджет, съемная группа реалистично отразила боевые действия - еще недавно все они пережили ужасы войны, и для них это во многом личная история.