СМИ: Дэвид Финчер снимет для Netflix полнометражный фильм

Режиссер Дэвид Финчер снимет для видеосервиса Netflix биографический фильм "Манк" - историю сценариста Хермана Манкевича, который в соавторстве с Орсоном Уэллсом написал сценарий к фильму "Гражданин Кейн". Об этом сообщил в среду журнал Variety.

Главную роль сыграет Гари Олдман - обладатель премии "Оскар" за роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена". В основу ленты ляжет сценарий отца режиссера Джека Финчера, скончавшегося в 2003 году. Фильм будет черно-белым, съемки запланированы на ноябрь.

"Манк" станет первым полнометражным фильмом Финчера после выхода картины "Исчезнувшая" (2014). Детали сюжета ленты пока не известны, но, как предполагается, картина расскажет о создании сценария "Гражданина Кейна" и успехе фильма.