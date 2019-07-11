Минкультуры в конце июля - начале августа проведет питчинг режиссерских дебютов

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Министерство культуры в конце июля или начале августа проведет питчинг режиссерских дебютов как для авторов до 30 лет, так и пришедших в профессию позже. Об этом сообщила в четверг директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова, комментируя ситуацию с недовольством начинающих кинематографистов условиями нового конкурса ведомства.

Накануне в социальных сетях было распространено открытое письмо выпускников российских киношкол и вузов с обращением к министру культуры Владимиру Мединскому. Авторы петиции выразили обеспокоенность новым конкурсом, который появился в департаменте кинематографии ведомства. Его условия для многих кинематографистов показались неприемлемыми, поскольку конкурс предназначается только для выпускников бюджетных отделений госвузов, а возраст дебютанта не должен превышать 30 лет.

"Хотели бы успокоить кинематографистов и внести ясность, что существует два параллельных конкурса. Один для выпускников вузов, второй - для тех, кто пришел в режиссуру после 30 лет, - привели в пресс-службе комментарий Любимовой. - На новый конкурс подано всего 17 заявок, из них по документам соответствуют необходимым критериям 15, на второй конкурс поступило 150 заявок. О том, насколько отдельный конкурс целесообразен в будущем, будем судить по итогам питчинга режиссерских дебютов, который пройдет в конце июля-начале августа этого года. Он будет общим для двух конкурсов".

Глава департамента кинематографии отметила, что поручение о создании конкурса для выпускников государственных вузов бюджетных отделений в возрасте до 30 лет было дано по итогам встречи кинодеятелей с президентом РФ Владимиром Путиным два года назад. Такой конкурс проходит в этом году впервые.

"С другой стороны, мы прекрасно понимали, что есть огромное количество дебютантов, которые формально под критерий "до 30" не подпадают и получали профильное образование за свои деньги, - добавила Любимова. - Режиссером, все-таки, как правило, становятся в зрелом возрасте, часто это бывает уже второй профессией, например, Георгий Данелия был архитектором. Из последних примеров: оператор-постановщик Роман Васьянов сейчас снимает режиссерский дебют "Общага на Крови" по роману Алексея Иванова. Фильм получил поддержку в Минкультуры России".