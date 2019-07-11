Путин направил приветствие участникам и гостям "Славянского базара"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XXVIII международного фестиваля "Славянский базар в Витебске", который открывается в четверг. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Сердечно приветствую вас по случаю открытия XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Это масштабное и поистине неординарное мероприятие, которое на протяжении десятилетий обогащает культурную жизнь многих стран, вносит весомый вклад в укрепление международного гуманитарного сотрудничества", - говорится в сообщении.

Президент отметил "добрые творческие традиции, атмосферу дружбы и созидания", которыми славится фестиваль.

Основные события фестиваля "Славянский базар в Витебске" пройдут с 11 по 15 июля. В нем участвуют представители 42 государств. Несколько мероприятий посвящено Дню Союзного государства Белоруссии и России, который будет отмечаться 12 июля.

Первый фестиваль в Витебске прошел 18 июля 1992 года. В нем приняли участие молодые исполнители из Белоруссии, России, Украины, Польши, Австралии, Канады и США. Тогда смотр был только музыкальным, лауреатами Гран-при и первого приза конкурса стали ВИА "Песняры" и украинский певец Алексей Берест.