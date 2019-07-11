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THR: Warner Bros. готовит перезапуск "Флинтстоунов"

Новый сериал будет ориентирован на взрослую аудиторию, сообщает журнал The Hollywood Reporter

ТАСС, 11 июля. Отдел мультипликации американской компании Warner Bros. и компания Brownstone Productions готовят перезапуск комедийного мультсериала "Флинтстоуны" (The Flintstones), сообщил в четверг журнал The Hollywood Reporter.

По его данным, ремейк мультсериала, выходившего в 1960-1966 годах, пока находится на "самых ранних стадиях" подготовки. Новый сериал будет ориентирован на взрослую аудиторию. В нем будут присутствовать персонажи оригинальной анимационной ленты.

"Флинтстоуны" - комедийный мультсериал, созданный мультипликационной студией Hanna-Barbera и рассказывающий о жизни семьи Фреда Флинтстоуна в каменном веке.

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