Минкультуры в 2019 году поддержит создание девяти фильмов для детей

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Экспертный совет по игровому кино для детей Министерства культуры РФ рекомендовал включить девять проектов в перечень получателей госсубсидий в 2019 году. Итоговый протокол заседания совета, которое прошло 20 июня, опубликован в четверг на сайте ведомства.

В частности, Минкультуры может поддержать создание фильмов "Василиса" Павла Лунгина, "Мой папа - вождь" Кирилла Плетнева, где одну из ролей планирует сыграть Дмитрий Нагиев. Также в список вошел исторический проект "Синее море, белый теплоход", действие которого будет происходить в 1946 году на Сахалине.

Еще 11 проектов вошли в так называемый резерв. Это, в частности, "Маруся" Александра Галибина, очередной выпуск тележурнала "Ералаш", картина Елены Хазановой "Вне зоны доступа" про 15-16-летних ребят, которые решили на все лето отказаться от мобильных телефонов.

Всего эксперты, как отмечается на сайте, "оценивали 25 проектов игровых фильмов для детей, вошедших в список наиболее вероятных кандидатов на получение субсидий". Конкретные суммы финансирования не озвучиваются.