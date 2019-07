Фестиваль Park Live откроет трехдневный музыкальный марафон в парке Горького

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Фестиваль Park Live начнется в пятницу в парке Горького в Москве выступлением групп Bring Me The Horizon, Nothing But Thieves и SWMRS. Об этом сообщила пресс-служба организатора трехдневного музыкального форума.

"Рады сообщить, что в этом году территория Park Live увеличится, будет еще больше зон отдыха и развлечений для всех посетителей фестиваля", - отметили организаторы, добавив, что монтаж сцены в парке Горького начался за неделю до открытия.

Первым к зрителям выйдет американский поп-панк-квартет SWMRS. После них выступит британская команда Nothing But Thieves. Хедлайнерами первого дня Park Live станут их соотечественники Bring Me The Horizon, недавно представившие новую студийную пластинку.

Главной звездой второго фестивального дня обещает стать обладатель премии "Оскар" Джаред Лето и их совместная с братом Шенноном группа Thirty Seconds to Mars. В своем недавнем обращении к поклонникам Лето отметил, что любит Россию и скучает по местной публике. Им составят компанию соул-певец Rag'n'Bone Man и инди-поп-группа Pale Waves, для которых это будет первый визит в Москву.

Изначально планировалось, что хедлайнером заключительного дня Park Live станет группа The Prodigy, но в марте британцы заявили об отмене всех гастрольных планов после смерти своего вокалиста Кита Флинта. Заменить их на фестивале согласилась группа Die Antwoord из Кейптауна. На сцену 14 июля также выйдут дуэт Missio, исполняющий электронную музыку, номинант премии Grammy группа Fever 333 и единственный российский участник фестиваля - поэт и музыкант Дельфин, который отыграет специальный сет, состоящий из его главных хитов.

За свою историю фестиваль Park Live, который в этом году проходит в седьмой раз, неоднократно менял площадки в связи с ростом интереса слушателей к событию: ВДНХ, затем стадионы "Открытие Арена" и "Арена ЦСКА". В 2018 году смотр впервые продлился три дня. В разные годы в фестивале принимали участие известные зарубежные и российские исполнители, в том числе Massive Attack, Gorillaz, David Guetta, System Of A Down, Muse, Red Hot Chili Peppers, Lana Del Rey, Three Days Grace, Limp Bizkit, The Killers, Deftones, Paramore, Земфира, "Мумий Тролль".