Один из старейших оркестров мира из Германии впервые выступит в Сочи

СОЧИ, 12 июля. /ТАСС/. Один из старейших оркестров мира - Дрезденская государственная капелла - впервые выступит в Сочи в парке науки и искусства "Сириус" на фестивале "Мосты культуры: Россия - Германия (Дрезден)", где исполнит все пять фортепианных концертов Людвига ван Бетховена. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе образовательного центра "Сириус".

"Фестиваль "Мосты культуры: Россия - Германия (Дрезден)" состоится в парке науки и искусства "Сириус" 12 и 13 июля. Впервые в Сочи выступит один из старейших оркестров мира - Дрезденская государственная капелла - с выдающимся пианистом современности Рудольфом Бухбиндером, который одновременно предстанет как солист и дирижер. В рамках фестиваля в парке пройдет Бетховенский марафон, во время которого артисты исполнят все пять фортепианных концертов Людвига ван Бетховена. На первом вечере фестиваля прозвучат концерты для фортепиано с оркестром №1 и №5, во второй день фестиваля исполнят концерты для фортепиано с оркестром №2, №3 и №4", - сообщили в пресс-службе.

Как рассказал на состоявшейся в четверг пресс-конференции пианист и дирижер оркестра Дрезденской капеллы Рудольф Бухбиндер, каждый из этих концертов самостоятельный и самодостаточный. "Работа с Дрезденской государственной капеллой для меня особенна, я чувствую себя с этим оркестром как дома, потому концерты в таком формате - это как камерная музыка, все должны слушать друг друга. Самая существенная работа происходит на репетициях, а во время концертов это выплеск энергии", - сказал Бухбиндер.

Образовательный центр "Сириус", работу которого курирует образовательный фонд "Талант и успех", открыт в июне 2015 года в Сочи на базе олимпийских объектов. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из разных регионов России. За три года выпускниками "Сириуса" стали более 30 тыс. школьников.