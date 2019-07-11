Под Ярославлем открылся рок-фестиваль "Доброфест"

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Поэт и музыкант Дельфин (Андрей Лысиков) в четверг открыл фестиваль "Доброфест" в Ярославской области. Как сообщил ТАСС пиар-директор фестиваля Сергей Раев, в этом году организаторы планируют собрать около 20 тыс. гостей.

"В этом году у нас юбилейный фестиваль, он проходит в десятый раз. В этом году фестиваль впервые идет четыре дня, увеличилось и количество групп - их в этом году почти 100. Хедлайнером дня открытия стал Дельфин, у него ночной сет", - рассказал собеседник агентства.

"В прошлом году фестиваль посетили примерно 18 тыс. человек, в этом году планируем около 20 тыс. Дождливая погода не повлияла на покупку билетов, мы все-таки рок-фестиваль - отказов от посещения достаточно мало, да и погода налаживается, по прогнозам будут совсем небольшие дожди", - сказал Раев.

"Доброфест" будет проходить на аэродроме Левцово под Ярославлем с 11 по 14 июля. На фестивале работают три сцены, проводятся лекции, мастер-классы и автограф-сессии музыкантов. По словам организаторов, в этом году на фестивале повысилось качество звука.

На сцены "Доброфеста" выйдут группы из разных стран - США, Великобритании, Германии, Франции, Эстонии и других. Ожидаются выступления групп Lumen, "Наив", "Тараканы!", Louna, "Пилот", "Порнофильмы" и многих других.

Фестиваль проходит каждое лето с 2010 года и объединяет десятки исполнителей из России и других стран, исполняющих рок, альтернативу, панк и хип-хоп. В разные годы на "Доброфесте" выступали группы из США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Венгрии, Польши, Турции, Литвы, Белоруссии и Украины.