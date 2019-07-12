Театр Моссовета открывает выставку к 125-летию со дня рождения режиссера Юрия Завадского

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Московский академический театр имени Моссовета отмечает в пятницу 125-летие со дня рождения выдающегося режиссера народного артиста СССР Юрия Завадского, открывая посвященную мастеру выставку в большом зрительском фойе. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе театра Татьяна Горина.

"Юрий Александрович Завадский родился 30 июня (12 июля по новому стилю) 1894 года, - уточнила собеседница агентства. - Так что именно сегодня исполняется 125 лет со дня рождения мастера, и мы открываем посвященную ему выставку в большом зрительском фойе, где экспозиция будет работать до окончания сезона, который завершится 30 августа".

Пресс-атташе напомнила, что Завадский, один из самых ярких деятелей русского советского театра, возглавлял Театр имени Моссовета на протяжении 37 лет, сформировал его творческое лицо, собрал уникальную по разнообразию и масштабу актерских индивидуальностей труппу и сделал его одним из самых известных и любимых зрителем театров Москвы.

"К 125-летию со дня рождения мастера сформирована обширная выставка уникальных фотографий (из архива театра), отражающих все этапы творчества Завадского, в первую очередь годы работы в Театре имени Моссовета", - подчеркнула Горина. По ее словам, в экспозиции представлены фотопортреты Завадского, кадры со спектаклей, репетиций, фотографии ярких жизненных моментов.

"Особый интерес вызывают снимки, запечатлевшие мастера в кругу артистов театра - с Верой Марецкой, Николаем Мордвиновым, Фаиной Раневской, Любовью Орловой, Ростиславом Пляттом, Леонидом Марковым, Георгием Жженовым, Геннадием Бортниковым, Георгием Тараторкиным и многими другими, а также в обществе знаменитых соотечественников - космонавтов, писателей, драматургов - и с выдающимися деятелями мирового театра и кино Жан-Полем Сартром, Полом Скофилдом, Жаном Маре", - сообщила пресс-атташе театра.

Из биографии мастера

Юрий Завадский родился в дворянской семье. Учился в Московском университете. В 1915 году поступил в Студию Евгения Вахтангова (с 1920 года - 3-я студия МХАТ), где работал до 1924 года. Здесь он сыграл Антония в спектакле по пьесе Мориса Метерлинка "Чудо святого Антония" (1921), в котором выступил и как сценограф, и Калафа в "Принцессе Турандот" Карло Гоцци (1922).

С 1922 года был членом художественного совета студии, избранного актерами после смерти Вахтангова. От своего учителя Завадский воспринял изящество и строгую четкость внешнего рисунка роли, одухотворенность и внутреннюю наполненность исполнения, оказавшие влияние на его дальнейшее творчество. Как режиссер Завадский дебютировал в 1924 году спектаклем "Женитьба" по пьесе Николая Гоголя.

С 1924 по 1931 год Завадский - актер Московского Художественного театра, где сыграл, в частности, Чацкого ("Горе от ума" Александра Грибоедова) и графа Альмавиву в "Женитьбе Фигаро" Пьера Бомарше. В том же 1924 году Завадский создал собственную театральную студию, которой руководил до 1936 года. Актерами студии были его ученики - Вера Марецкая, Ростислав Плятт, Николай Мордвинов, Павел Массальский и другие.

В 1932-1935 годы Завадский руководил Центральным театром Красной Армии. В 1936 году был направлен в Ростов-на-Дону, где возглавил построенный в 1935 году Театр имени М. Горького. Вместе со своим учителем в театр приехали Марецкая, Мордвинов, Плятт и многие другие. В Ростове Завадский поставил около 20 спектаклей.

В 1940 году Завадский вернулся в Москву, был назначен главным режиссером Театра имени Моссовета и занимал этот пост до своего ухода из жизни в 1977 году. Отмечен званиями Народного артиста СССР (1948), Героя Социалистического Труда (1973), был лауреатом двух Сталинских премий (1946, 1951) и Ленинской премии (1965). С 1940 года Завадский преподавал в ГИТИСе имени А.В. Луначарского, в 1947 году получил звание профессора. Является автором ряда статей и книг.

Умер 5 апреля 1977 года. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.