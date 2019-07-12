Древние барельефы из Пальмиры начали восстанавливать в Национальном музее Дамаска

ДАМАСК, 12 июля. /Корр. ТАСС Рустам Кильсинбаев/. Реставраторы в Национальном музее Дамаска приступили к восстановлению древних барельефов из Пальмиры, пострадавших от рук боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Сильнее всего повреждены изображения лиц, рассказал журналистам директор музея Оман Саад.

"Эти части прибыли из Пальмиры после первого освобождения, когда сирийская армия освободила город и транспортировала все эти части в музей. Как вы видите, все эти изваяния были разрушены игиловцами - перед тем как Пальмира была захвачена ИГ, мы прибыли туда и вывезли часть скульптур, но часть осталась там. Когда прибыли [боевики] ИГ, они стали разрушать оставшиеся скульптуры, в первую очередь уничтожая лица, а потом все остальное. Сейчас команда специалистов прибыла в Дамаск, чтобы заниматься реставрационными работами", - рассказал Саад.

Специалисты реставрируют произведения искусства, ориентируясь на старые фотографии. В работе они используют известь, привезенную из Пальмиры. "Мы ориентируемся по старым фотографиям, материалы подбираем похожие. Хочется сохранить скульптуры для следующих поколений", - говорит реставратор Бассам Алиюб.

"Мы вывезли из Пальмиры все, что смогли. Много скульптур было украдено боевиками. Из 10 тыс. экспонатов реставрировать теперь нужно треть", - добавила Хатта Зейятдин, которая также работает над восстановлением изваяний.

Восстановление памятников идет исключительно за счет бюджета Сирии. От таких международных организаций, как ЮНЕСКО, помощи в вопросах сохранения всемирного исторического наследия реставраторы не получают. "На мой взгляд, это политический вопрос, до этого они помогали - в 2014-м и в 2015-м, но сейчас от них нет помощи. Это касается не только ЮНЕСКО, но и других миссий, которые работали здесь, буквально единицы сейчас помогают", - отметил директор музея.

Он затрудняется ответить на вопрос, сколько еще времени уйдет на восстановление. По его словам, при поддержке международного сообщества этот процесс можно было бы ускорить. "Невозможно сказать, нам нужна помощь всех, кто может помочь: различных миссий, всех, кто заинтересован в сохранении исторического наследия. По телевизору или в журналах рассказывают, как важно сохранить объекты культурного наследия в Сирии, но на деле мы этого не видим, помощи никакой нет", - заключил Саад.

О Пальмире

Расцвет Пальмиры пришелся на I-III века нашей эры - к этому периоду относится целый ряд архитектурных памятников, сохранившихся в пустыне до нашего времени. Древняя Пальмира включена в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Боевики ИГ, удерживавшие Пальмиру с мая 2015 до марта 2016 года и декабря 2016 до марта 2017 года разрушили многие памятники.