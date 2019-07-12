Telegraph: в Лондоне умерла 17-летняя скрипачка Катя Цуканова, имеющая русские корни

ТАСС, 12 июля. Семнадцатилетняя британская скрипачка Катя Цуканова, имеющая русские корни, умерла в районе Кенсингтон. Об этом сообщила в четверг газета The Daily Telegraph.

По ее данным, девушка умерла 18 июня, однако известно об этом стало только сейчас.

"Она только что выступала в Королевском оперном театре, и у нее были планы на будущее. У нее даже была доска в спальне с [расписанием] всех ее концертов. Однажды утром я зашел, а она мертвая лежала на полу", - рассказал отец девочки 57-летний Игорь Цуканов.

Как информирует газета, Катя Цуканова родилась в Лондоне в 2002 году. Ее отец в 90-е годы переехал в Великобританию вместе с женой.

Причина смерти устанавливается.