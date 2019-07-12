Лунгин монтирует новый фильм с Кейтелем, Пересильд и Раппопорт

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Харви Кейтель, Юлия Пересильд и Ксения Раппопорт сыграли главные роли в новом англоязычном фильме фильме Павла Лунгина, который он снимал в Израиле. Как рассказал режиссер, отмечающий в пятницу свое 70-летие, в интервью ТАСС, сейчас он занят монтажом этой картины.

По словам Лунгина, он монтирует "фильм "Эсав", который снял в Израиле". Режиссер добавил, что это "нетипичный" для него проект - "первая картина на английском языке". В основе ленты - роман Меира Шалева. Это "история братьев-близнецов, их отношений".

"Библейский сюжет про Эсава и Якова, в русской транскрипции - Исава и Иакова, - пояснил Лунгин. - Борьба за первородство, так сказать, современное прочтение. У меня сыграли и русские актеры - Юлия Пересильд, Ксения Раппопорт. Есть израильские. В главной роли - Харви Кейтель".

Режиссер добавил, что у него получился "сложный психологический фильм". При этом Лунгин планирует сделать из "Эсава" четырехсерийный мини-сериал, "потому что со страху слишком много наснимал". Он пока не знает, где будет показана лента. "Может, в интернете люди посмотрят, во всяком случае, попробую продать каким-нибудь западным платформам", - сказал режиссер.

Павел Лунгин родился в Москве, в семье сценариста Семена Лунгина и филолога Лилианны Лунгиной, благодаря переводу которой история о Малыше и Карлсоне стала известной в России. В 1971 году он окончил отделение структурной и прикладной лингвистики МГУ, затем - режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров.

В кино Лунгин дебютировал как сценарист в 1976 году - семейным фильмом "Все дело в брате". Потом по его сценариям были поставлены ленты "Конец императора тайги" и "Непобедимый".

Лунгин - лауреат Каннского фестиваля. Он получил приз в 1990 году за свой первый фильм "Такси-блюз" с Петром Мамоновым в главной роли. Этот актер снимался и в его лентах "Остров", "Царь". Также среди самых известных картин режиссера - "Луна-парк", "Свадьба", "Олигарх", "Бедные родственники", "Дело о "Мертвых душах", "Дирижер", сериал "Родина" и лента "Братство", которая вышла в прокат в 2019 году.