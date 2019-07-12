Эрмитаж застраховал более 260 экспонатов из Лувра перед выставкой в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж на 9,5 млн рублей застраховал 267 экспонатов французского художественного музея Лувр, которые планируется доставить в Манеж Малого Эрмитажа 16 июля на выставку "Мечта об Италии: Коллекция маркиза Кампаны", следует из материалов, опубликованных в пятницу на сайте госзакупок.

"Предоставление услуги по страхованию культурных ценностей - музейных предметов из собрания музея Лувр, город Париж, Франция, направляемых в Государственный Эрмитаж для экспонирования на выставке "Мечта об Италии: Коллекция маркиза Кампаны" с 16 июля 2019 года по 20 октября 2019 года. Общая страховая стоимость музейных предметов - €154,4 млн. Характер музейных предметов - живопись, художественная рама, предметы ювелирного искусства, скульптура, предметы ДПИ [декоративно-прикладного искусства], монументальная живопись [фрески], архитектурные детали, археологические предметы, графика, фотографии", - говорится в конкурсной документации.

Страховое покрытие действует на весь период обращения с экспонатами с 1 июля по 20 ноября 2019 года.

Открытие выставки "Мечта об Италии. Коллекция маркиза Кампаны" состоится 17 июля в Манеже Малого Эрмитажа. Экспозиция организована Государственным Эрмитажем совместно с Лувром и включает более 400 экспонатов. По данным пресс-службы музейного комплекса Петербурга, выставка впервые за 160 лет представит наиболее выдающиеся произведения искусства, некогда составлявшие Музей Кампаны, собрание которого считалось одной из самых значительных частных коллекций XIX века. Оно выделялось многочисленностью и качеством входивших в нее около 12 тыс. экспонатов - античных ваз, предметов из бронзы, вооружений, античной и ренессансной скульптуры, живописи.