Письмо Тупака Шакура Мадонне выставили на торги

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Наделавшее в свое время много шума письмо американского рэпера Тупака Шакура Мадонне и некоторые другие личные вещи знаменитой певицы выставлены после судебной тяжбы на аукцион. Как сообщил в четверг аукционный дом Gotta Have It, послание Шакура оценивается в $200-300 тыс.

"Письмо написано черной шариковой ручкой на трех листах бумаги. Оно входило в коллекцию бывшего советника Мадонны в вопросах изящных искусств Дарлин Луц", - говорится в аннотации к лоту под номером 2. К нему прилагается свидетельство о подлинности. Эти торги в режиме онлайн начнутся на GottaHaveRockandRoll.com утром 17 июля.

Желающие также смогут приобрести еще 25 личных вещей поп-звезды. Среди них ее нижнее белье, расческа, чековая книжка, корсет, перстень, фотографии, а также письмо, в котором Мадонна дала характеристики актрисе Шэрон Стоун и певице Уитни Хьюстон. В числе лотов есть серьги из 18-каратного золота с бриллиантами, изготовленные в 1940-х. Устроители торгов оценивают их в две тысячи долларов и называют подарком, который преподнесли Луц Мадонна и актер Шон Пенн в 1988 году. Пара познакомилась на съемках фильма "Шанхайский сюрприз" (Shanghai Surprise, 1986) в феврале 1985 года и вступила в брак (расторгнут в 1989 году) в августе того же года.

Аукциону предшествовала тяжба, обусловленная тем, что Мадонна была против продажи на торгах своих личных вещей, так или иначе оказавшихся в распоряжении Луц, бывшего консультанта поп-дивы, работавшей с певицей с 1981 по 2003 год. Свое право на продажу Луц обосновала наличием соглашения от 2004 года с Мадонной, в котором та обязалась не опротестовывать любое решение Луц о том, как она распорядиться своим имуществом. Певица утверждает, что на тот момент она не знала о том, что среди перешедшего к Луц предметов были и ее личные вещи.

В апреле прошлого года суд Манхэттена снял временный запрет на продажу указанных предметов, введенный в июле 2017 года по просьбе Мадонны. Певица подала апелляцию, которая была отклонена в начале июня текущего года.

Самый ценный лот

В своем письме Тупак Шакур изложил причины своего решения расстаться с Мадонной. Послание датировано январем 1995 года и было написано в исправительном учреждении, где рэпер отбывал наказание за сексуальное насилие. В 2015 году Мадонна признала, что встречалась с рэпером некоторое время до его убийства. Примечательно, что в своем послании исполнитель хип-хопа предупреждал свою любовницу о существовании неких недругов, которые ни перед чем не остановятся, чтобы только навредить ему и ей. Предупреждение оказалось пророческим для Шакура - 13 сентября 1996 года он умер после полученных огнестрельных ранений.

В письме темнокожий музыкант также сообщил, что расовый вопрос сыграл определяющую роль в его решении порвать с белой певицей. "Встречи с чернокожим не поставят под угрозу карьеру такого человека, как ты, если вообще есть в мире что-то, что способно заставить тебя быть не такой открытой и живой, - писал Шакур. - Но для меня долг быть верным имиджу превыше всего. В противном случае я бы подвел половину людей, сделавших из меня то, кем я стал".

Он также признался, что был обижен и разгневан, когда в одном из интервью поп-звезда заявила, что больше не желает "быть реабилитационной клиникой для рэперов и баскетболистов". "Эти слова нанесли мне глубокую рану, ведь я никогда не подозревал тебя в интимных связях с другими рэперами, кроме меня", - говорится в письме.