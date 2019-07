Обнаружено три неизвестных наброска киносценариев, над которыми работал режиссер Кубрик

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Известный американский кинорежиссер, сценарист, продюсер Стэнли Кубрик в период с 1954 по 1956 год работал над сценариями трех новых фильмов. Неизвестные ранее наброски к сценариям недавно поступили в архив Кубрика в Лондонском университете искусств, сообщает в пятницу газета The Guardian.

По данным издания, три работы под названиями "Женатый мужчина" (Married Man), "Идеальный брак" (The Perfect Marriage) и "Ревность" (Jealousy) были написаны Кубриком в то время, когда он испытывал проблемы в очередном браке [знаменитый режиссер был женат трижды]. Это небольшие печатные тексты с огромным количеством заметок, небрежно сделанных карандашом. Сюжеты вращаются вокруг таких тем, как брак, ревность и измена.

"Появилась масса его [Кубрика] новых материалов, о которых мы раньше не знали. И все они, лежавшие у него дома, были переданы [в архив]. Это проекты, которые Кубрик хотел осуществить, но так и не смог, - приводит газета слова специалиста по творчеству Кубрика и профессора Бангорского университета в Уэльсе Нейтана Абрамса. - Во всем, что я читал, я не встречал никаких упоминаний об этих работах".

Стэнли Кубрик (1928 - 1999) - один из самых известных режиссеров американского и британского кинематографа второй половины XX века. За свою карьеру он снял 13 фильмов, принесших ему мировую известность. Среди его работ такие киноленты, как "2001 год: Космическая одиссея" (2001: A Space Odyssey, 1968), "Цельнометаллическая оболочка" (Full Metal Jacket, 1987), "Лолита" (Lolita, 1962), "Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу" (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, 1963), "Сияние" (The Shining; 1980), "С широко закрытыми глазами" (Eyes Wide Shut; 1999).

Хотя Кубрик 10 раз выдвигался на премию "Оскар", получил он ее только однажды, в 1969 году, за лучшие визуальные эффекты к фильму "2001: Космическая одиссея".