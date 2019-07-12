Безруков снялся в сериале по мотивам "Двенадцати стульев"

"Четырехсерийный фильм "Бендер" для кинотеатров уже снят в прошлом году. Сыграл я там не Остапа, а Ибрагима", - написал актер в Instagram.

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российский актер Сергей Безруков принял участие в съемках нового киносериала по мотивам книг Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев" и "Золотой теленок".

Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov) 11 Июл 2019 в 10:29 PDT

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По его словам, данная история является приквелом и не связана с оригинальными произведениями "Двенадцать стульев" и "Золотой теленок".

Ранее директор по репертуарной стратегии и контенту интернет-холдинга Rambler Group Софья Квашилава сообщила газете "Ведомости", что компания станет инвестором киносериала "Бендер" по мотивам романа Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев".