Безруков снялся в сериале по мотивам "Двенадцати стульев"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российский актер Сергей Безруков принял участие в съемках нового киносериала по мотивам книг Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев" и "Золотой теленок".
"Четырехсерийный фильм "Бендер" для кинотеатров уже снят в прошлом году. Сыграл я там не Остапа, а Ибрагима", - написал актер в Instagram.
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В ожидании «БЕНДЕРА».... Дорогие мои,Хоррошие! И снова,в который раз СМИ всё перепутали((( и переврали((( Четырёх серийный фильм «Бендер» для кинотеатров УЖЕ СНЯТ в прошлом году,это во-первых! Во-вторых,сыграл я там не Остапа,а ИБРАГИМА,догадывайтесь сами! Ну и в третьих,наша история- это ПРИКВЕЛ,никакого отношения к «12 стульям» и к «Золотому телёнку» не имеет! Тем,кстати говоря,и интересно!!!! Это история о том,что было ДО знаменитых похождений Остапа Бендера! Ося здесь совсем ещё юный...ну а я,как вы сами догадываетесь...ИБРАГИМ...БЕНДЕР!) P.S.Но что действительно правда,так это то,что премьера действительно ожидается в 2020!
По его словам, данная история является приквелом и не связана с оригинальными произведениями "Двенадцать стульев" и "Золотой теленок".
Ранее директор по репертуарной стратегии и контенту интернет-холдинга Rambler Group Софья Квашилава сообщила газете "Ведомости", что компания станет инвестором киносериала "Бендер" по мотивам романа Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев".