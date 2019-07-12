Филиал музея "Кижи" в Петербурге планируется открыть в конце 2020 года

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 июля. /ТАСС/. Макет филиала музея-заповедника "Кижи" в Санкт-Петербурге проходит согласование в Министерстве культуры РФ, а его открытие намечено на конец 2020 года, сообщил ТАСС в пятницу пресс-секретарь музея Дмитрий Дюгай.

"Уже разработан эскиз, концепция филиала. Макет проходит одобрение и согласование в министерстве культуры, после чего будет решаться вопрос о выделении дополнительного финансирования на эти цели", - сообщил Дюгай.

Впервые о создании петербургского филиала музея заявили в 2018 году в Москве на презентации концепции развития музея. По словам пресс-секретаря, для посетителей будут доступны фильмы и спектакли с использованием технологий виртуальной реальности, там же будут представлены музейные экспозиции и туристическое бюро для бронирования билетов на остров Кижи.

Кроме того, в петербургском филиале появится центр изучения и сохранения деревянного зодчества. На новой площадке собираются проводить научные конференции по вопросам реставрации и консервации, курсы повышения квалификации, семинары. "У нас есть международные партнеры, есть контакты, есть уникальные методики. Но мы хотим не только учить, но и аккумулировать чужой опыт, поэтому в центре будет международный центр изучения, сохранения деревянного зодчества", - отметил Дюгай.

Филиал музея "Кижи" в Санкт-Петербурге появится в здании бывших интендантских складов по адресу улица Глинки, 2, где расположены филиалы музейно-выставочного центра РОСИЗО и Российского военно-исторического общества. Филиал займет помещение площадью около 500 кв. м.

Музей-заповедник "Кижи" - один из крупнейших в России музеев под открытым небом. Это уникальный историко-культурный и природный комплекс, являющийся особо ценным объектом культурного наследия народов России. Основа музейного собрания - ансамбль Кижского погоста - объект Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.