Член Союза художников России попросил защитить от уничтожения фрески Арнаутова в США

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Член Союза художников России и Ассоциации искусствоведов Юрий Иваненко обратился с письмом от имени российских коллег в органы управления образованием в Сан-Франциско (США) с просьбой защитить от уничтожения фрески 1930-х годов художника Виктора Арнаутова, которые располагаются на стенах школы имени Джорджа Вашингтона.

Ранее ряд российских и американских СМИ сообщили, что в Сан-Франциско намерены закрасить фрески работы Арнаутова из-за изображения на них рабов и индейцев. Как рассказал Иваненко ТАСС, фрески о деятельности Вашингтона сейчас оказались под угрозой из-за позиции некоторых представителей американской общественности, требующих уничтожить сцены, касающиеся рабовладения и завоевания индейских территорий. По его словам, особенно острую дискуссию в Сан-Франциско вызывает сюжет на фреске, посвященной освоению Запада, где есть изображение убитого индейца.

"Поскольку в Америке такая демократия и толерантность по поводу индейцев и афроамериканцев, там непростая ситуация. С этими фресками пока непонятно, что делать. Поскольку пошла эта волна, есть информация, что выделены деньги на то, чтобы их замазать <…> то есть идет откровенный вандализм", - сказал Иваненко ТАСС в пятницу.

Он предоставил ТАСС копию отправленного письма, в котором призывает найти варианты сохранения произведений искусства, даже если руководство школы в Сан-Франциско примет решение исключить их из интерьера. В нем он отметил, что лично знал Арнаутова и передал после его смерти несколько его работ в Государственный Русский музей.

"Фрески Арнаутова в Школе им. Джорджа Вашингтона являются уникальным произведением американского монументального искусства 1930-х годов, и их следует непременно сохранять и найти возможность зарегистрировать их как памятник культуры города Сан-Франциско и США", - говорится в письме.

Ответа на письмо, по словам Иваненко, пока не последовало. При этом, по его информации, в Сан-Франциско представители русской общины также ведут кампанию по сохранению фресок и открыли сбор подписей на сайте.

Американский и советский художник

Виктор Арнаутов родился в 1896 году в Запорожской области Украины и покинул страну после Гражданской войны. Он жил в Китае, а затем переехал в США, учился в Калифорнийской художественной школе и, получив образование, выполнял заказы по росписи зданий, в том числе школы имени Вашингтона в Сан-Франциско. В 1960-е годы он переехал жить в Советский Союз - сначала в Мариуполь (Жданов), а затем в Ленинградскую область. Был членом Союза художников СССР.

Как рассказала ТАСС ведущий научный сотрудник отдела живописи второй половины XIX - начала XXI века Русского музея Альфия Низамутдинова, Арнаутов был представителем реалистической школы живописи, поэтому изображал историю, как она есть - без прикрас. Она также отметила, что Арнаутов был творчески связан с Диего Риверой, работал с ним и даже изобразил его на одной из своих фресок в виде рабочего.

"Фрески его очень интересны - ничего крамольного, ничего безобразного в них нет. Это очень образный, символический язык. Арнаутов писал максимально реалистичные картины из истории", - сказала она.

Низамутдинова отметила, что творчество Арнаутова представляет большой интерес для искусствоведов. В Русском музее хранятся четыре живописных и 19 графических работ Арнаутова.

По ее мнению, возможным решением проблемы с фресками в том случае, если руководство школы решит от них избавиться, может стать их демонтаж и выкуп по договоренности с владельцами здания.