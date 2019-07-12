На фестивале "Кинолес" в Петербурге представили работы молодых российских режиссеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Работы молодых отечественных кинематографистов, среди которых фильм-участник Каннского кинофестиваля "Трамвай" Юлии Трофимовой, представил фестиваль короткометражных фильмов "Кинолес", который открылся в пятницу в поселке Ольгино под Петербургом. Его зрители увидят 14 кинолент - победителей российских и международных фестивалей.

"Миссия нашего фестиваля заключается в том, чтобы донести до зрителя, что есть начинающие молодые режиссеры, они снимают хорошее кино, которое интересно смотреть. Таким образом мы формируем спрос на короткометражное кино", - рассказал на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС арт-директор фестиваля Николай Котяж.

Основная программа фестиваля - открытый смотр короткометражных фильмов, созданных молодыми российскими режиссерами - студентами и выпускниками кинематографических вузов. Среди представленных картин - лента "Случай на дороге" Эвелины Барсегян, которая в 2017 году стала участником лонг-листа номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучший игровой короткометражный фильм".

В этом году на фестивале организована дополнительная программа - киноквест: участвующие в нем команды должны снять собственное короткометражное кино в течение 24 часов. Победителя определит судейское и зрительское голосование. Помимо просмотра кинолент под открытым небом для гостей фестиваля организованы различные мастер-классы, игровые зоны и выступления музыкальных групп. На пляже проходят занятия по йоге, в шатрах идут уроки по рисованию, актерскому и анимационному мастерству.

Фестиваль "Кинолес" проводится ежегодно с 2016 года по инициативе Молодежного центра Союза кинематографистов Санкт-Петербурга, он организован Приморским культурным центром при поддержке Фонда президентских грантов. Фестиваль продлится до 14 июля.