Фестиваль "Опера - всем" открылся в центре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Оперой "Орлеанская дева" Петра Чайковского открылся в пятницу самый демократичный петербургский фестиваль "Опера - всем", собравший сразу тысячи зрителей. Они пришли на эту премьеру на Соборную площадь Петропавловской крепости, где спектакль под открытым небом прозвучал под управлением музыкального руководителя фестиваля, художественного руководителя театра "Мюзик-холл" Фабио Мастранджело.

"Обычно каждый наш фестивальный спектакль исполняется лишь один раз. Но в нынешнем году мы предложили "Орлеанскую деву" нашим немецким партнерам, которым эта идея понравилась. Договорились, что в октябре покажем эту постановку в Германии в программе "Русские сезоны". Там будут наши солисты и наш хор, а в симфоническом оркестре под управлением маэстро Мастранджело объединятся русские и немецкие музыканты", - рассказала ТАСС инициатор этой постановки, директор театра "Мюзик-холл" Юлия Стрижак.

Одно из самых монументальных творений Чайковского - оперу "Орлеанская дева", посвященную национальной героине Франции Жанне д’Арк, поставил арт-директор фестиваля Виктор Высоцкий. Сценографом выступила художник Юлия Гольцова, которая оформила и три других фестивальных спектакля. Главную партию исполнила солистка Михайловского театра Анна Буслидзе.

Фестиваль продлится до 21 июля и по традиции включает четыре названия. Оперный марафон продолжит "Богема" Джакомо Пуччини. Она будет показана в Александровском парке на Петроградской стороне, перед театром "Мюзик-холл", 175-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова посвящена постановка его оперы Майская ночь" по гоголевской прозе. Для этого показа выбрана зона отдыха горожан - Елагин остров.

В заключительный день фестивальной площадкой станет Парадный плац Екатерининского дворца в музее-заповеднике "Царское Село". Здесь зрители встретятся с героями оперы "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини. В нынешнем фестивале, помимо оркестра "Северная симфония" театра "Мюзик-холл", участвуют Молодежный оркестр Мариинского театра и Губернаторский оркестр.