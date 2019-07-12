Фильмы "Юморист" и "Давай разведемся" победили на международном фестивале в Светлогорске

КАЛИНИНГРАД, 12 июля. /ТАСС/. Жюри XVI Международного кинофестиваля "Балтийские дебюты", который завершился в пятницу в городе-курорте Светлогорске на калининградском побережье Балтийского моря, назвало лучшие фильмы. В международной конкурсной программе им стала совместная российско-латвийско-чешская работа "Юморист" режиссера Михаила Идова, а в конкурсе российских дебютов победила картина режиссера Анны Пармас "Давай разведемся", сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля.

"Лучшим фильмом по программе международного конкурса члены жюри назвали созданную кинематографистами трех стран - России, Латвии и Чехии драму "Юморист" (режиссер Михаил Идов). В конкурсе российских дебютов - комедию Анны Пармас "Давай разведемся", - сказал представитель оргкомитета. Они, а также лучшие режиссеры и победители специальных номинаций жюри получили эксклюзивные призы, изготовленные из венецианского стекла, цветовая гамма которых отражает море и неповторимый балтийский самоцвет - янтарь, который волны выносят на песчаный берег.

Фильм "Юморист" - про эстрадного комика Бориса Аркадьева и его непростые отношения с советской системой - режиссерский дебют писателя, журналиста и сценариста Идова. Лента "Давай разведемся", главная героиня которой врач-гинеколог Маша ведет отчаянную борьбу за уходящего от нее неверного мужа, - первая режиссерская работа Пармас в полнометражном кино. Комедия громко заявила о себе на "Кинотавре-2019", став лауреатом в категориях "Лучший дебют" и "Лучший сценарий", а зрители назвали ее лучшим фильмом фестиваля.

Призы за лучшую режиссерскую работу получили Мииа Терво из Финляндии (фильм "Аврора" - участник международного конкурса), и Александр Золотухин - режиссер фильма "Мальчик русский" (Россия). Специального приза жюри "За глубокое и реалистичное раскрытие образа отца-одиночки" удостоена режиссер фильма "Взять или уйти" Лиина Тришкина-Ванхатало из Эстонии. За лучшую работу оператора специальный приз жюри вручен Федору Ляссу - оператору российской киноленты "На районе".

Продюсер фестиваля "Балтийские дебюты", генеральный директор продюсерского центра "ВГИК-Дебюты" Федор Попов, фильм которого "Коридор бессмертия" в Светлогорске получил приз зрительских симпатий, в беседе с корр. ТАСС отметил, что "ожидания от фестиваля более чем оправдались". "Об этом, во-первых, говорят отзывы членов жюри, и, во-вторых, а может быть, наоборот, во-первых, свидетельствует ажиотаж, энтузиазм зрителей, многие из которых приходили и на повторные показы фильмов, были полные залы. Молодое кино в нашей стране развивается, у него огромный потенциал", - отметил он.

Участниками фестиваля в этом году стали молодые кинематографисты из 10 стран региона Балтийского моря: России, Эстонии, Литвы, Латвии, Дании, Германии, Норвегии, Финляндии, Польши и Швеции. Всего на "Балтийских дебютах-2019", включая специальные показы и программу "Премьеры года", было представлено 29 полнометражных игровых фильмов, плюс более 40 мультфильмов в программе для детей "Мир анимации". За семь дней мероприятия фестиваля в театре эстрады "Янтарь-Холл" посетили порядка 25 тыс. жителей и гостей Калининградской области.

О "Балтийских дебютах"

Кинофестиваль "Балтийские дебюты", который проводится в Светлогорске с 2004 года, в этом году был организован продюсерским центром "ВГИК-Дебют" при поддержке Министерства культуры России и правительства Калининградской области.

Его звездными гостями на этот раз были продюсер, возглавлявший кинофестивали в Венеции, Локарно и Роттердаме Марко Мюллер, именитый польский режиссер театра и кино Кшиштоф Занусси, удостоенный на открытии фестиваля почетного приза губернатора Антона Алиханова за вклад в развитие киноискусства, а также народный артист России, режиссер Владимир Хотиненко, продюсер и сценарист из Финляндии Илкка Матила, другие актеры, режиссеры, кинопродюсеры из разных стран.

Лучшие мелодии из отечественных и зарубежных кинофильмов на закрытии фестиваля напомнил его гостям и участникам Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема.