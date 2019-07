Рок-группы дали старт фестивалю Park Live в Парке Горького

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Седьмой по счету музыкальный фестиваль Park Live начал свой трехдневный марафон в пятницу в Москве. Выступление групп Bring Me The Horizon, Nothing But Thieves и SWMRS, несмотря на дождливую погоду, прошло при заполненной набережной Парка Горького, передает корреспондент ТАСС.

Первыми на сцену вышел американский панк-квартет SWMRS. К моменту их появления дождь еще моросил, а гости только-только подтягивались на фестивальную площадку. Зато уже к выступлению британской команды Nothing But Thieves набережную заполнили зрители в куртках с названиями любимых групп, включая те, которые еще предстоит услышать в дни Park Live.

За семь лет своего существования Nothing But Thieves обрели немало поклонников, в том числе в России. Однако на фестивале их количество примерно равнялось тем, кто еще не слышал команду. "Кто-то видел нас раньше? А кто узнал о нас только сегодня?" - устроил перекличку фронтмен группы Конор Мейсон. Британцы сыграли композиции со всех трех своих пластинок: Wake Up Call, Drawing Pins, Broken Machine, I Was Just a Kid, You Know Me Too Well и другие.

В ожидании хедлайнера вечера - группы Bring Me The Horizon из Йоркшира - фанаты стали распевать их песни. "Друг научил меня, как это у вас говорят. "При-е-вет"?" - переспросил вокалист Оливер Сайкс, а также похвастался знанием слова "спасибо" по-русски.

Первой композицией музыканты выбрали Mantra с их шестого полноформатного альбома Amo, вышедшего в начале года. Сет продолжили Medicine, Wonderful Life, Shadow Moses, Happy Song, Can You Feel My Heart и другие хиты последнего десятилетия, приведя поклонников в восторг.

А дальше?

Главной звездой второго фестивального дня, 13 июля, обещает стать обладатель премии "Оскар" Джаред Лето и их совместная с братом Шенноном группа 30 Seconds to Mars. Им составят компанию соул-певец Rag'n'Bone Man и инди-поп-группа Pale Waves, для которых это будет первый визит в российскую столицу.

Изначально планировалось, что хедлайнером заключительного дня Park Live станет группа The Prodigy, но в марте британцы заявили об отмене всех гастрольных планов после смерти своего вокалиста Кита Флинта. Заменить их на фестивале согласилась группа Die Antwoord из Кейптауна. На сцену 14 июля также выйдут дуэт Missio, исполняющий электронную музыку, номинант премии Grammy группа Fever 333 и единственный российский участник фестиваля - поэт и музыкант Дельфин, который отыграет специальный сет, состоящий из его главных хитов.