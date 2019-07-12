Победителями фестиваля "Кустендорф классик" стали музыканты из РФ и Республики Сербской

ДРВЕНГРАД, /Сербия/, 12 июля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Обладателями "Золотой матрешки", главного приза фестиваля "Кустендорф классик", стали молодые музыканты из России и Республики Сербской (входит в Боснию и Герцеговину). Церемония награждения прошла в пятницу вечером в сербском этноселе Дрвенград, сообщил в пятницу корреспондент ТАСС с места событий.

"Обладателем "Золотой матрешки" в младшей возрастной группе стал Валерий Макаров. Победителем в старшей категории стал Михайло Живойинович", - заявила председатель жюри, ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова. Валерий Макаров (тенор) представляет Москву и Самару, Михайло Живойинович (аккордеон) - Восточное Сараево (Республика Сербская).

В состав жюри также вошли композитор Аня Джорджевич и пианист Александар Маджар.

"Серебряную матрешку" в младшей категории жюри присудило Александру Тяну (флейта) из Санкт-Петербурга. Такую же награду в старшей категории получила Анастасия Михновец (сопрано) из Минска. Обладателем "Бронзовой матрешки" стал Мирослав Батальонок (кларнет) из Минска, "Бронзовую матрешку" в старшей группе получила Анна Савкина (скрипка) из Москвы.

Дотянуться до неба

С поздравлением к победителям обратился организатор фестиваля - известный сербский режиссер Эмир Кустурица. "Я очень рад сегодня приветствовать вас и быть здесь вместе с вами. На каждом нашем фестивале диалектически сменяют друг друга те, кто достиг неба, и молодежь, которая тянет руки, чтобы до неба дотянуться. Я рад, что из года в год мы получаем такие результаты, а наши участники развиваются, слушая виртуозов", - заявил Кустрица.

"Очень надеюсь, что в следующем году будет так же интересно, но будет еще больше участников и еще больше мастеров. Каждый раз в конце фестиваля, когда я вижу эти молодые лица, я вспоминаю выражение Алана Форда: "Сегодня я решил прожить свою жизнь до конца". И, чтобы не закрывать фестиваль, разрешите мне прямо сейчас открыть новый фестиваль "Кустендорф классик", - заявил режиссер.

Последний вечер фестиваля завершился концертом виолончелиста Нарека Ахназаряна, скрипача Хачатура Алмазяна и баритона Ефима Завального. Также перед зрителями выступило певческое общество города Крагуевац в сопровождении Сахалинского детского симфонического оркестра под управлением Тиграна Ахназаряна.

Кинематографическая деревня

В этом году в конкурсной программе "Кустендорф классик" приняли участие более 50 молодых музыкантов из Сербии, Республики Сербской (входит в Боснию и Герцеговину), России, Белоруссии, Черногории, Германии.

Фестиваль проходил при поддержке компании "Газпром нефть" в деревне Дрвенград или Кустендорф, которую Кустурица построил для съемок фильма "Жизнь как чудо" (Zivot je cudo, 2004). Расположена она в Златиборском округе возле города Ужице, в двухстах километрах на юго-запад от Белграда, недалеко от горы Мечавник.

"Я потерял мой город [Сараево] во время войны, поэтому захотел построить свою собственную деревню, она носит немецкое название Kustendorf, - объяснял Кустурица идею создания этнодеревни. - Я буду организовывать там семинары для людей, которые хотят изучать, как создается кино, играть концерты, изготавливать керамику, рисовать. Это место, где я буду жить, и куда некоторые люди смогут приезжать время от времени, там, конечно, будут проживать и другие жители, которые будут работать. Я мечтаю об открытом месте с культурным разнообразием, которое будет противостоять глобализации".

Здесь расположены библиотека, художественная галерея, кинотеатр, а также церковь Святого Саввы. Кустурица назвал улицы деревни в честь людей, которых он считает великими: Николы Теслы, Эрнесто Че Гевары, Диего Марадоны, Федерико Феллини, Ингмара Бергмана, Иво Андрича, Никиты Михалкова, Андрея Тарковского.