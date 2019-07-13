В Анкаре заявили о важности перекрестного года культуры и туризма России и Турции

СТАМБУЛ, 13 июля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Перекрестный Год культуры и туризма России и Турции оказывает существенную помощь для сближения народов двух государств. Об этом сообщила в субботу ТАСС заместитель министра культуры и туризма Турции Озгюль Озкан Явуз в преддверии выступления солистов Большого театра на 10-м Международном стамбульском оперном фестивале.

"Перекрестный Год культуры и туризма является очень важным событием как с точки зрения знакомства народов двух стран, так и с точки зрения изучения наших культур, - отметила она. - 2019 год станет лишь началом ознакомления с нашими культурами, поскольку, конечно, одного года для этого недостаточно. Как российскую, так и турецкую культуру просто невозможно изучить за один год. Благодаря такому началу я уверена, что сближение наших народов и наших культур продолжится и по окончании перекрестного года".

Замглавы Минкульта выразила удовлетворение, что в рамках перекрестного года развиваются также и межведомственные связи. "Активно развиваются взаимоотношения между Главным управлением по государственным театрам и балету [Турции] и Большим театром. Сначала 300 турецких артистов выступили на сцене в России, сегодня уже российские музыканты вместе со стамбульским оркестром репетируют и выступают на одной сцене. Это очень важный шаг", - добавила заместитель министра.

10-й Международный стамбульский оперный фестиваль проходит в крупнейшем турецком мегаполисе со 2 по 14 июля. В заключительные дни на сцене Центра исполнительских искусств "Зорлу" выступят солисты Большого театра, в частности, сопрано Анна Нечаева, меццо-сопрано Юлия Мазурова, тенор Федор Атаскевич и баритон Павел Янковский. Выступления пройдут под управлением Антона Гришанина, дирижера Большого театра.