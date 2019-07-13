Артисты Приморья открыли во Владивостоке творческий фестиваль

ВЛАДИВОСТОК, 13 июля. /ТАСС/. Фестиваль "Экологически чистое творчество" открылся в субботу во Владивостоке. В концертной программе принимают участие хореографические, вокальные, театральные коллективы восьми муниципалитетов.

"Этот фестиваль мы проводим уже третий год. Основная его идея - дать возможность творческим коллективам и мастерам декоративно-прикладного искусства возможность показать себя широкой аудитории. В советское время были так называемые отчетные концерты творческих коллективов, и мы решили возродить их вот в такой форме фестиваля", - сказал ТАСС директор Приморского краевого центра народной культуры Роман Нечаев

Фестиваль будет проходить в субботу и воскресенье на текущей и следующей неделе. Выступят около 40 коллективов и отдельных исполнителей, а 20 июля будет программа молодежных рок-групп.