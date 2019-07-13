Умер поэт Виктор Соснора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Поэт-шестидесятник Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге на 84-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС в субботу председатель петербургского Союза писателей Валерий Попов.

"Я сегодня получил информацию о том, что скончался Виктор Соснора, все мы его знали и любили", - сказал Попов.

Соснора был одним из самых заметных поэтов Петербурга, считался единственным представителем "официальных шестидесятников" в Ленинграде. В своем творчестве обращался к древнерусской тематике, был продолжателем футуризма и авангардизма в литературе. Он также был одаренным художником.

Виктор Соснора родился 28 апреля 1936 года в семье ленинградских цирковых артистов. Во время Великой Отечественной войны в 1941-1942 годах находился в блокадном Ленинграде, затем был эвакуирован, в восемь лет стал связным партизанского отряда, действовавшего на Северном Кавказе. Вернувшись после войны в Ленинград, учился на философском факультете ЛГУ им. А. А. Жданова, откуда ушел за год до получения диплома. Работал слесарем-электромонтажником, и в этот период опубликовал свою первую книгу "Январский ливень" в 1962 году.

По данным, опубликованным на сайте петербургского Союза писателей, "одновременно с подцензурными публикациями в советских официальных издательствах, тексты Сосноры расходились в самиздате и публиковались в тамиздате". Он много ездил за границу, читал лекции во Франции и США. Дружил с Лилей Брик, Николаем Асеевым.

В последние годы, по данным Союза писателей, Соснора не участвовал в литературных мероприятиях, не появлялся на публике и вел закрытый образ жизни из-за полной потери слуха и своей малоподвижности. Соснора был лауреатом российской национальной премии "Поэт" и других профессиональных премий, был награжден почетным знаком "За заслуги перед Санкт-Петербургом".