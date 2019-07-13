Хореограф из США Форсайт представит в Петербурге спектакль "Тихий вечер танца"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Американский хореограф Уильям Форсайт на Театральной олимпиаде в Петербурге представит спектакль "Тихий вечер танца" (A Quiet Evening of Dance). Семеро танцовщиков лондонского театра "Сэдлерс Уэллс" исполнят эту постановку из старых и новых миниатюр на сцене Михайловского театра, сообщили ТАСС в пресс-службе Театральной олимпиады.

Как объявлено в программе, в нее входят две новые работы - "Эпилог" и "Семнадцать/Двадцать один", две работы, получившие новое прочтение, - "Диалог" (DUO 2015) и "Каталог" (Второе издание), а также "Пролог". Постановка удостоена приза Fedora Van Cleef & Arpels Prize for Ballet 2018.

"Форсайту требуется зритель-знаток, коих в Петербурге совсем не мало. Остается надеяться, что именно они соберутся на "Тихий вечер танца" в Михайловском театре", - сказал ТАСС заведующий кафедрой балетоведения Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой, кандидат искусствоведения Борис Илларионов.

По его словам, "в петербургском репертуаре Форсайт появился на излете своей франкфуртской двадцатилетки, в 2004 году, когда Мариинский театр поставил Steptext". Премьера произвела на обычных зрителей впечатление "Черного квадрата", что можно было трактовать как прорыв в искусстве, провозглашение некого нового принципа или как откровенную профанацию.

Спектакль "Тихий вечер танца" будет повторен в Михайловском 15 июля. Это вторая балетная работа в программе Театральной олимпиады. В июне здесь был дважды с успехом показан балет "Формоза" одного из самых известных азиатских хореографов Лин Хвай-Мина.

В соответствии с указом президента Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра. Одним из самых масштабных мероприятий стала Театральная олимпиада, которая продлится до декабря. В ней принимают участие более 50 ведущих театральных коллективов из 21 страны. Ее завершение на Санкт-Петербургском международном культурном форуме в ноябре станет кульминацией Года театра.