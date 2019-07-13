Чехия празднует 80-летие певца Карела Готта

ПРАГА, 14 июля. /ТАСС/. Общенациональный характер примут в воскресенье в Чехии торжества по случаю 80-летия знаменитого эстрадного певца, звезды мировой эстрады Карела Готта. Он, как ожидается, будет принимать поздравления от руководства страны, политических и общественных деятелей, деятелей культуры и простых граждан. Эфир телеканалов и радиостанций уже заполнили передачи о певце, звучат песни в его исполнении, демонстрируются его выступления.

Карел Готт родился 14 июля 1939 года в городе Пльзень (Западная Чехия). Уже с начала 60-х годов ХХ века его называют чешским "золотым соловьем". Он стал одним из символов современной Чехии. Рейтинг популярности певца среди сограждан неизменно высок и в значительной степени превышает рейтинг ведущих чешских политиков.

В 2003 году Готт проявил не свойственную большинству знаменитостей скромность и отказался от предложения баллотироваться в президенты республики, когда этот пост покинул лидер Бархатной революции в Чехословакии (ноябрь 1989 года) Вацлав Гавел. Готт располагал несомненным шансом стать главой государства, избрание которого тогда проходило на совместном заседании нижней и верхней палат парламента.

Готт стал единственным чехом, которому при жизни создали музей на родине. Его заслуги перед ней отмечены многочисленными наградами и почетными званиями Чехословакии и Чехии. Еже в прошлом году министерство культуры предложило отпраздновать юбилей маэстро на государственном уровне.

К 80-летию певца на прилавках чешских музыкальных магазинов появились альбомы с хитами, которые он исполнил за свою эстрадную карьеру - диски включают 300 песен маэстро. В воскресенье в 09:00 по среднеевропейскому времени (10:00 мск) в магазине грамзаписей Suprafon на Юнгмановой площади в центре Праги начнется реализация коллекционной банкноты номиналом "ноль евро" с портретом маэстро. Она выпущена на типографии денежных знаков во Франции тиражом 5 тыс. экземпляров и вызывает повышенный интерес у бонистов и поклонников Карела Готта.

Готт отпразднует юбилей с семьей

Между тем сам певец намерен отпраздновать 80-летие в тесном семейном кругу. Его иммунитет в настоящее время крайне ослаблен после недавно перенесенного онкологического заболевания. По этой причине он был вынужден отказаться от планов проведения приуроченного к юбилею гала-концерта в крупнейшем пражском спортивном комплексе "О2 Arenа".

"Масштабный гала-концерт представлял бы слишком большую нагрузку для него. Маэстро тем не менее выступит 25 июля на музыкальном фестивале в городе Либерец (Северная Чехия)", - сообщила журналистам продюсер певца Анета Штолцова.

Десятки миллионов поклонников

Впервые песни в исполнении Готта прозвучали на молодежных музыкальных конкурсах и концертах в конце 50-х годов ХХ века. Уже более полувека он является звездой первой величины мировой эстрады. Его обожают десятки миллионов поклонников на родине и за рубежом. В России существует "Клуб Карела Готта".

Готт стал живой легендой эстрадной музыки: в одной лишь Чехии выпущено свыше 200 наименований грампластинок, аудиокассет и дисков с записями песен в его исполнении. "Мне трудно назвать точное количество моих записей, которые появились за рубежом", - сообщил он в беседе с корр. ТАСС.

Десятки грампластинок, аудиокассет и дисков чешского "золотого соловья" огромными тиражами были выпущены в СССР и России. Карел Готт подчеркнул, что очень ценит и дорожит любовью многочисленных российских поклонников.