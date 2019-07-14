Фестиваль современного искусства "Впередсмотрящий" завершился в Кронштадте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Российские участники Венецианской биеннале разных лет представили свои работы на фестивале современного искусства "Впередсмотрящий/The Lookout" в историко-культурном комплексе "Форт "Константин" в Кронштадте, который завершился в воскресенье презентацией будущего кронштадтского парка скульптур.

В числе работ, вызвавших наибольший интерес публики, был арт-проект Ирины Кориной. Художница переосмысливает ленинский шалаш, в котором вождь революции скрывался в 1917 году на берегу озера Разлив в Сестрорецке под Петроградом. В советское время на этом месте открыли музей и установили гранитный шалаш-памятник. Корина делает свой "памятник" - надувной шалаш, который можно "воздвигнуть" где угодно за несколько минут.

"Памятник переносной, он "возникает" за несколько минут при включении в электрическую сеть, так что это уникальная возможность увидеть его", - рассказала ТАСС Корина.

Шалаш на берегу озера Разлив получил название "Зеленый кабинет", потому что именно там Владимир Ленин готовил свои теоретические труды. По словам Кориной, эта "мифология истории" послужила для нее источником вдохновения при создании надувного "Зеленого кабинета". Автор также добавила, что ее проект был создан специально для выставки к столетию Октябрьской революции в центре международного современного искусства в Манчестере, затем находился в Москве и теперь продемонстрирован в Кронштадте.

Ирина Корина - современная российская художница, дважды лауреат российской ежегодной профессиональной премии в области современного искусства "Соратник", а также участница Венецианской биеннале-2017. Ирина является мастером тотальной инсталляции, ее работы представлены на выставках во всем мире.

Помимо Кориной в фестивале приняли участие художник русского павильона Венецианской биеннале - 2019 Александр Шишкин-Хокусай, а также стрит-арт художник Владимир Абих, композитор Владимир Раннев, участник арт-группировки "ЗИП" Эльдар Ганеев и др. В программу фестиваля, кроме выставки, вошли видеопоказ, музыкальное представление и другие события.