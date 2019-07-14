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Александр Петров заключил эксклюзивный контракт с Art Pictures Studio Бондарчука

Как сообщил продюсер, Петров стал первым российским актером, подписавшим контракт с определенной студией на два года

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Актер Александр Петров подписал эксклюзивный двухлетний контракт с Art Pictures Studio Федора Бондарчука и кинокомпанией "Водород". Об этом сообщил в воскресенье сам Бондарчук на образовательном мероприятии, посвященном будущим трендам в кино, в рамках киношколы "Индустрия" на "Стрелке".

"Александр Петров - первый российский актер, который подписал контракт с определенной студией на два года", - отметил Бондарчук.

В рамках образовательного мероприятия проходят творческие встречи, развлекательные тематические зоны, кинопоказ коротких метров студентов "Индустрии". В образовательной программе принимают участие кинорежиссер, сценарист Александр Сокуров, режиссер, продюсер Федор Бондарчук, актер театра и кино Александр Петров, кинообозреватель Антон Долин и другие.

Теги
РоссияСокуров, Александр НиколаевичБондарчук, Федор Сергеевич
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