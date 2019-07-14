Посол РФ в Чехии поздравил Карела Готта с 80-летием от имени российских поклонников

ПРАГА, 14 июля. /ТАСС/. Поздравление по случаю 80-летия чешского певца Карела Готта направил юбиляру от имени российских поклонников посол РФ в Чехии Александр Змеевский. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в диппредставительстве.

"Посол направил поздравительное письмо Карелу Готту, - сказали в посольстве. - В нем говорится об искренней любви, которую россияне испытывают к маэстро. Его непревзойденное мастерство, блистательное знание русского языка и уникальные вокальные данные завоевали сердца миллионов граждан РФ".

В Чехии юбилей Карела Готта приобрел общенациональный характер. Эфир телеканалов и радиостанций заполнили передачи о нем, звучат песни в его исполнении, демонстрируются выступления.

Карел Готт родился 14 июля 1939 года в городе Пльзень (Западная Чехия). С начала 1960-х его называют чешским "золотым соловьем". Он стал одним из символов современной Чехии. Его заслуги перед ней отмечены многочисленными наградами и почетными званиями.

В Чехии выпущено свыше 200 наименований грампластинок, аудиокассет и дисков с записями песен в исполнении Готта. "Мне трудно назвать точное количество моих записей, которые появились за рубежом", - сообщил он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Десятки грампластинок, аудиокассет и дисков чешского "золотого соловья" огромными тиражами были выпущены в СССР и России. Карел Готт подчеркнул, что очень ценит и дорожит любовью российских поклонников.