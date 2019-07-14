Оркестр народных инструментов имени Осипова отмечает 100-летие

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Национальный академический оркестр народных инструментов России им. Н. П. Осипова в понедельник отмечает 100-летие. В честь праздничной даты коллектив подготовил юбилейные абонементы и большой концерт с премьерой, сообщил ТАСС художественный руководитель оркестра, народный артист России Владимир Андропов.

"Весь сезон 2019/2020 будет посвящен юбилею оркестра им. Осипова, его откроет концерт 5 сентября в Большом зале Московской консерватории с капеллой им. Юрлова, - сказал маэстро. - Но самое важное мероприятие состоится 19 сентября в Концертном зале им. Чайковского. Это будет не просто концерт, а, скорее, спектакль, в котором мы вспомним все периоды истории оркестра".

Поздравить юбиляров придут друзья, среди которых - Государственный академический русский народный хор им. Пятницкого, арт-проект "ТенорА XXI века", солист Большого театра России Владимир Маторин, певец Василий Овсянников, воспитанники школы ансамбля народного танца им. Моисеева, юная балалаечница, лауреат конкурса "Синяя птица" Анастасия Тюрина. Прозвучит премьера сочинения Александра Цыганкова "Этно-фьюжн-концертино", написанного специально к 100-летию прославленного коллектива. Завершит вечер совместное выступление с Государственной академической хоровой капеллой России им. Юрлова - первым хором, с которым выступил оркестр им. Осипова ровно 100 лет назад.

Абонементы оркестра им. Осипова для детей и традиционные "Встречи по четвергам" также будут посвящены юбилею. "На первом концерте детского абонемента расскажем юным слушателям о нас, устроим "путешествие по оркестру". Таким образом, мы стараемся воспитывать новых поклонников", - отметил Андропов.

По словам художественного руководителя, гастрольные планы оркестра на сезон также заполняются, в графике уже значатся российские города.

100 лет истории

Первый Московский великорусский оркестр (с 1996 года - Национальный академический оркестр народных инструментов России им. Н. П. Осипова) был основан балалаечником Борисом Трояновским и домристом Петром Алексеевым в 1919 году на волне растущего интереса к возрождению русского народного музыкального искусства. Первое выступление коллектива на концертной эстраде состоялось 15 июля при участии хора под управлением Ивана Юхова (сегодня - госкапелла им. Юрлова).

В разное время оркестром руководили Николай и Дмитрий Осиповы, Виктор Смирнов, Виталий Гнутов, Виктор Дубровский, Николай Калинин, Владимир Понькин, с 2009 года - Владимир Андропов. За дирижерским пультом оркестра стояли такие выдающиеся маэстро, как Николай Голованов, Геннадий Рождественский, Вероника Дударова, Владимир Федосеев.

На сегодняшний день оркестр насчитывает 75 музыкантов. "Проблем с кадрами нет, молодые музыканты, лауреаты всероссийских конкурсов охотно идут к нам. Ведь оркестр - лучший в мире в своей области", - подчеркнул худрук коллектива.

Помимо традиций высокого профессионализма, в оркестре их привлекают большие возможности творческой реализации. Наряду с исполнением сложнейших произведений русской и зарубежной классики (Джоаккино Россини, Феликса Мендельсона, Роберта Шумана, Иоганнеса Брамса, Михаила Глинки, Модеста Мусоргского, Игоря Стравинского, Арама Хачатуряна, Дмитрия Шостаковича, Георгия Свиридова и Родиона Щедрина), переложенных для оркестра народных инструментов, коллективу под силу выступления с джазменами и работа в театральных постановках.