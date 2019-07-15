СМИ: нового агента 007 сыграет темнокожая актриса

Роль суперагента 007 в новом, 25-м фильме о Джеймсе Бонде сыграет британская темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации газеты, Линч сыграет нового персонажа, которому передадут номер агента 007 после его ухода из MI-6. По сюжету Бонд уходит на пенсию и уезжает на Ямайку. Однако глава MI-6 попросит его вернуться на службу, чтобы "предотвратить глобальный кризис".

Роль Джеймса Бонда в 25-й ленте бондианы в пятый раз исполнит британский актер Дэниэл Крэйг. Лашана Линч ранее снялась в фильме "Капитан Марвел" (Captain Marvel, 2019 год).

На экранах вновь появятся французская актриса Леа Сейду в роли доктора Мадлен Свон, американский актер Джеффри Райт - в роли агента ЦРУ, а Рэйф Файнс продолжит по сюжету фильма возглавлять MI-6. Среди новых имен в бондиане фигурируют испано-кубинская актриса Ана де Армас и американец Билли Магнуссен.

К настоящему времени о британском супершпионе снято 24 фильма. Общие кассовые сборы составили более $10 млрд.

Помимо Дэниэла Крэйга агентом 007 успели в разные годы побывать Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур (1927-2017), Тимоти Далтон и Пирс Броснан.