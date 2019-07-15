Сокуров закроет фонд поддержки кино "Пример интонации"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Режиссер Александр Сокуров закрывает некоммерческий фонд поддержки кинематографа "Пример интонации". Об этом он сообщил ТАСС в понедельник.

"Я действительно буду закрывать фонд, мы вынуждены это сделать, поскольку дальнейшая работа в этих условиях в общем невозможна", - сказал он.

Ранее в рамках дискуссии киношколы "Индустрия" на "Стрелке" Сокуров заявил, что в организации существуют проблемы с финансированием. По его словам, снимают в фонде "на микроскопические средства" и эти обстоятельства "не позволяют существовать".

Сокуров отметил, что решение о закрытии было вызвано "комплексом причин".

Согласно информации на сайте, некоммерческий фонд поддержки кинематографа "Пример интонации" (фонд Александра Сокурова) создан в 2013 году для поддержки молодых авторов, делающих первые шаги в киноискусстве. Художественное руководство фондом осуществляет режиссер Александр Сокуров, директором организации является предприниматель Николай Янкин. В попечительский совет фонда, наряду с его директором, входят журналист и писатель Владимир Толстой, президент Русского общественного фонда Александра Солженицына Наталия Солженицына, общественный деятель Владимир Смирнов, продюсер Марина Фокина, журналист Константин Шавловский.

При поддержке фонда были созданы такие картины как "Теснота" Кантемира Балагова, "Глубокие реки" Владимира Битокова, "Пасха" Игоря Ольшанского и другие.