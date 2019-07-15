В Минкультуры сообщили, что фонд Сокурова не участвовал в питчингах с 2017 года

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Некоммерческий фонд поддержки кинематографа "Пример интонации" Александра Сокурова в 2017-2019 годах не принимал участие в питчингах Минкультуры РФ, ранее фонд получал поддержку министерства. Об этом в понедельник сообщил журналистам представитель пресс-службы Минкультуры.

Ранее в рамках дискуссии киношколы "Индустрия" на "Стрелке" Сокуров заявил, что в организации существуют проблемы с финансированием, снимают в фонде "на микроскопические средства" и эти обстоятельства "не позволяют существовать". В понедельник режиссер объявил, что вынужден закрыть фонд, одной из причин Сокуров назвал "агрессивное поведение Министерства культуры РФ" в его адрес.

"Ведомство оказало поддержку нескольким кинопроектам фонда в 2014 ("Софичка" 25 млн. рублей) и в 2016 году ("Глубокие реки" 25 млн. рублей). В 2017-2019 годах фонд не подавал заявки на участие в питчингах. Нам не совсем понятно, что Александр Николаевич [Сокуров] имеет в виду под "агрессивным и оскорбительным отношением", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве также отметили, что о прекращении деятельности фонда узнали из СМИ. "Влиять на его закрытие Минкультуры не может и не могло. Ведомство наоборот выступает за то, чтобы таких фондов было как можно больше", - добавил представитель министерства.

О фонде

Согласно информации на сайте, некоммерческий фонд поддержки кинематографа "Пример интонации" (фонд Александра Сокурова) создан в 2013 году для поддержки молодых авторов, делающих первые шаги в киноискусстве. Художественное руководство фондом осуществляет режиссер Александр Сокуров, директором организации является предприниматель Николай Янкин. В попечительский совет фонда, наряду с его директором, входят советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, президент Русского общественного фонда Александра Солженицына Наталия Солженицына, общественный деятель Владимир Смирнов, продюсер Марина Фокина, журналист Константин Шавловский.

При поддержке фонда были созданы такие картины как "Теснота" Кантемира Балагова, "Глубокие реки" Владимира Битокова, "Пасха" Игоря Ольшанского и другие.